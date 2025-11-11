الجزائر والصومال تبرمان شراكة استراتيجية بتوقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الصومالي السيد حسن شيخ محمود اليوم 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين تشمل مجالات مختلفة.

وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات التعليم العالي، والفلاحة، والصيد البحري، والصحة الحيوانية، والنفط والغاز والتعدين، فضلا عن اتفاق يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول في كلا البلدين.

وجاء التوقيع في ختام زيارة رسمية لأرض الجزائر قام بها الرئيس الصومالي، تخللتها محادثات موسعة بين الطرفين، وأسفرت عن توافق واسع حول تعميق العلاقات التاريخية وتطويرها إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

وفي مستهل الزيارة، أدّى الرئيس الصومالي زيارة تكريمية إلى مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية، حيث وضع إكليلا من الزهور ترحما على شهداء الثورة التحريرية، وقرأ فاتحة الكتاب.

كما اطلع خلال جولته في المتحف الوطني للمجاهد على مراحل الكفاح الوطني، من المقاومة الشعبية إلى الحركة الوطنية ثم الثورة المسلحة، مستعرضا مقتنيات ووثائق تجسّد عراقة النضال الجزائري وبطولات شعبه في سبيل الحرية والاستقلال.

المصدر: روسيا اليوم