سماحة الشيخ قاسم: المقاومة ضمانة لبنان وسيادته ولن نركع أمام العدوان الأميركي والإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، أنّ هدف الكيان الإسرائيلي من اجتياح لبنان عام 1982 لم يكن منع الصواريخ الفلسطينية، بل “احتلال لبنان وإنشاء المستوطنات في الجنوب”.

وسأل: “ما معنى أن تبقى إسرائيل محتلة للبنان من عام 1982 حتى العام 2000؟”، لافتاً إلى أنّ الاحتلال استقر في الشريط الحدودي حتى أجبرته المقاومة على الانسحاب صاغراً دون قيد أو شرط.

وقال إنّ حزب الله قام على “فكرة الجهاد والكرامة وتحرير فلسطين”، وإنّ قوة المجاهدين في الإيمان والإرادة مكّنتهم من إخراج الاحتلال بعد 18 عاماً من السيطرة.

وتحدث الشيخ قاسم عن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024، موضحاً أنه ينص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني. وقال إنّ هذا الاتفاق “يحمل ثمناً مقبولاً لأن من سيتواجد مكان المقاومة هو الجيش اللبناني، أبناء وطننا الذين نحترم دورهم ونعتبر وجودهم على الحدود مكسباً وطنياً”.

وبما خص خروقات الاحتلال والضغط الأميركي، سأل الشيخ قاسم: “لماذا لم تنفذ إسرائيل ما عليها، أو لماذا لم تطبق أميركا التزاماتها ؟”، موضحاً أنّ الاحتلال يرفض الانسحاب لأنه يسعى للتحكم بمستقبل لبنان.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يتدخلان في شؤون لبنان السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأن واشنطن تسعى “لإلغاء قدرته على المقاومة وتسليح الجيش اللبناني بمستوى لا يمكّنه من مواجهة العدو”، مضيفاً أنّ أهداف أميركا تكمن في “ترك لبنان مكشوفاً أمام العدوان”.

وفي السياق، قال الشيخ قاسم إن الحكومة اللبنانية لم تجد في بيانها الوزاري سوى الحديث عن “حصرية السلاح”، مشيراً إلى أن “الذرائع الإسرائيلية لا تنتهي، فبعد ذريعة السلاح جاءت ذريعة التمويل وذريعة استعادة القدرة”.

وبما خص الاملاءات الأمريكية، قال الشيخ قاسم إنّ “أميركا مشروع احتلال وعدوان، تستخدم إسرائيل أداة لتحقيق أهدافها”، مضيفاً أن المطالب الأميركية من لبنان ليست سوى وسيلة لإرغامه. وسأل: “ما علاقتهم بالتجفيف المالي والقرض الحسن والخدمات الاجتماعية؟”، معتبراً أن الهدف هو “تجفيف الحياة في لبنان وإضعاف مجتمعه المقاوم”.

وطالب الحكومة بحماية المواطنين والمنظومة الاجتماعية، مؤكداً أن “ليس دورها تنفيذ الإملاءات الأميركية”، وانتقد مشاريع تسليح الجيش اللبناني بهدف “قتال شعبه المقاوم”، قائلاً إنّ الأميركيين “يريدون إعدام القوة العسكرية في لبنان ليبقى الكيان بلا رادع”.

أما بالنسبة للموقف الرسمي لحزب الله، فقد استعرض الشيخ قاسم موقف الحزب في خمس نقاط، أبرزها أنّ الاتفاق خاص بجنوب الليطاني، وعلى إسرائيل الانسحاب ووقف العدوان وإطلاق الأسرى، وأن الدولة مسؤولة عبر مؤسساتها في تطبيق هذا الاتفاق بكل الوسائل المشروعة. وأكد أنّ الجنوب مسؤولية الجميع، وأنّ “لا استقرار للبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي والضغط الأميركي”.

وأضاف أنّ “لا بديل عن الاتفاق ولا تبرئة لذمة العدو”، داعياً إلى نقاش داخلي إيجابي بعد التنفيذ، ومحذراً من استمرار القتل والتدمير الذي “لن يُحتمل طويلاً”. وختم بتأكيد أن “الشعب اللبناني شعب حي شجاع مقاوم، رغم جراحه لا يزال ثابتاً وصامداً”.

وأشار إلى أنّ وحدة حزب الله وحركة أمل “دعامة لبناء الوطن”، مؤكداً أنّ إسرائيل “تبحث عن ذريعة لعدوانها، لكن أصل وجودنا حجة لها”، وقال: “نحن نتعافى بحضورنا الطبيعي وبإيماننا وإرادتنا، فالقوة ليست بالإمكانات بل بالعزيمة”. وحذّر من أنّ “العدو يريد إلغاء حياتنا ووجودنا، ونحن أمام خطر وجودي حقيقي، ومن حقنا أن نفعل كل ما يلزم لمواجهته”.

وفي ختام كلمته، شدد الشيخ قاسم على أن المقاومة ازدادت قوة بإيمانها ودماء شهدائها، مؤكداً أن “التهويل والضغط لن يغير موقفنا، وسندافع عن أرضنا وكرامتنا ولن نستسلم”. وأعلن أن “سلاح المقاومة هو سر قوتها، ولن يُسلم، وعلى أميركا وإسرائيل أن ييأسا، فنحن أبناء الحسين والممهدون للمهدي، وأهل الأرض الصامدون”.

وقال: “بعنا جماجمنا لله تعالى، فلن تتحكم بنا الشياطين، وسنعيش أعزاء أو نموت أعزاء”، مؤكداً أنّ المقاومة لن تركع رغم الخسائر والتهديدات.

وختم الشيخ قاسم بإعلان “ثلاث قواعد تظلل المرحلة”:

المقاومة وشعبها لا يُهزمون.

نحن منصورون بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.

هذا زمن الصمود وصناعة المستقبل.

المصدر: موقع المنار