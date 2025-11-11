النائب إيهاب حمادة: المس بصلاحية رئيس المجلس النيابي هي مس بكل لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة أن المس بصلاحية رئيس المجلس النيابي هي مس بكل لبنان، ولن نسمح لأحد تحت أي عنوان أن يتجرأ على هذه الصلاحيات، التي ينص عليها الدستور وتنص عليها القوانين.
وخلال لقاء سياسي أقيم في منزل رئيس بلدية الهرمل السابق صبحي صقر، بحضور الرئيس الحالي للبلدية علي طه، وفعاليات حي الدورة الشمالي في الهرمل، أضاف حمادة: بأن ” البعض الذي يكاد أن يحجز ليله ونهاره، ليصرح عن حماية صلاحيات الرئيس الفلاني، والطائفة الفلانية، وأن المس بصلاحيات الرئيس الفلاني، هو مس بالطائفة وخطر على لبنان وعلى تكوينه فمن منطقه، وما كانوا يعبرون عنه أيضا، نؤكد على أن المس بموقع رئاسة المجلس النيابي في سياق استهداف نقطة قوة في لبنان، طالما كانت تشكل صمام الامان للبلد، باعتراف الجميع، هو ايضا استهداف لكل لبنان، ولا يظنن أحد أنه يستطيع أن يستفرد بمكون رئيسي من مكونات هذا البلد”.
واعتبر حمادة: “أن البعض في لبنان يحاول انسجاما مع مشروع خارجي، أن يركز على استهداف نقاط القوة في لبنان، تماما كما كانت المقاومة نقطة قوة، يحاول البعض أن يسقطها او يلغيها إذا استطاع، ايضا هناك مرتكز آخر، الذي هو تمثيل الرئيس نبيه بري كونه رئيس المجلس النيابي، وأيضا ممثل للثنائي الوطني ولمكون رئيسي من مكونات لبنان وهو الشيعة، وهو مرتكز قوة لاتجاهنا، لما نحمل من رؤى ونهج، سواء على مستوى السياسي والسلوك في مواجهة العدو، وبالتالي نقاط القوة في استهداف ومنها الرئيس بري”.
المصدر: العلاقات الاعلامية