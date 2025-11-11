الاحتلال يواصل إغلاق بلدة يعبد في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، بالتزامن مع إخطار عائلة أسير من طوباس بهدم منزلها، فيما تواصل القوات الصهيونية لليوم الرابع على التوالي اقتحام بلدة يعبد قضاء جنين وإغلاق مداخلها.

وشهدت مدينتا طوباس وبلدتا عقابا وطمون اقتحامات واسعة نفذتها آليات عسكرية صهيونية، تخللها تفتيش منازل.

وسلمت قوات الاحتلال عائلة الأسير أيمن ناجح غنام قرارا بهدم منزلها في عقابا، بعد اعتقاله مصابا بجراح خطيرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب غارة صهيونية استهدفت مركبة أسفرت عن استشهاد كرم حاتم أبو عرة ومحمد سميح غنام.

وفي جنين، واصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة يعبد، محولا نحو ستة منازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها، ما أدى إلى تعطيل الدراسة في البلدة واعتماد بعض المدارس التعليم عن بعد، وأبقى الاحتلال كل مداخل البلدة مغلقة باستثناء مدخل واحد أقام عليه حاجز تفتيش.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن جيش الاحتلال يواصل السيطرة على نحو 6 منازل في البلدة، وتحويلها لثكنات عسكرية، بعد طرد أصحابها منها، ومنعهم العودة إليها أو إحضار ملابس ومقتنيات ضرورية.

وبين عطاطرة أن الدراسة تعطلت في البلدة بسبب الاقتحام، فيما قررت بعض المدارس الدوام وفق نظام التعليم عن بعد.

ولفت إلى استمرار إغلاق الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى يعبد، باستثناء مدخل واحد نصب عليها حاجزًا للتفتيش.

وامتدت الاقتحامات إلى نابلس ومخيمي عسكر القديم والجديد وبلدة حوارة جنوب المدينة، إضافة إلى بيتونيا غرب رام الله، ومخيم العروب شمال الخليل، ومدينة الخليل نفسها حيث تمركزت القوات في منطقة واد الهرية.

المصدر: وكالات