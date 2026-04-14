الثلاثاء   
   14 04 2026   
   25 شوال 1447   
   بيروت 20:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    انطلاق المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن برعاية أميركية

    في خطوة مخالفة للدستور والميثاق اللبناني، انطلقت في واشنطن المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية اميركية، حيث التقت المبعوثة اللبنانية ندى حمادة معوض السفير الاسرائيلي يخئيل لايتر بحضور السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو وصف المحادثات بالخطوة التاريخية التي ستضع حدا لعقود من سيطرة حزب الله بحسب زعمه.
    وتأتي هذه المحادثات في توقيتٍ بالغ الحساسية، بالتزامن مع تصعيدٍ صهيوني مستمر ووسط رفض لبناني كبير لخطورة هذا التوجه لدى السلطات الحالية في وقت يتعرض لبنان لعدوان مستمر.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الفوعاني: حركة أمل ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو

    الفوعاني: حركة أمل ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو

    تقرير مصور | عمليات متواصلة للمقاومة الإسلامية على طول الجبهة

    تقرير مصور | عمليات متواصلة للمقاومة الإسلامية على طول الجبهة

    تقرير مصور | انتقادات حادة لترامب بعد نشر صورة مثيرة للجدل بلباس البابا

    تقرير مصور | انتقادات حادة لترامب بعد نشر صورة مثيرة للجدل بلباس البابا