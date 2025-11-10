انفجار سيارة في وسط نيودلهي يوقع ثمانية قتلى و19 جريحاً والشرطة تفتح تحقيقاً موسعاً

أ.ف.ب

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون إثر انفجار سيارة في وسط العاصمة الهندية، نيودلهي، مساء الإثنين، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية هندية.

وأوضحت الشرطة أن فرق مكافحة الإرهاب وخبراء الطب الشرعي توجهوا إلى موقع الانفجار، الذي وقع قرب القلعة الحمراء التاريخية ومحطة مترو في حي دلهي القديمة المزدحم، أثناء عودة المواطنين من أعمالهم، دون الكشف بعد عن أسباب الحادث.

ووصف مفوض شرطة العاصمة، ساتيش غولشا، تفاصيل الحادث قائلاً: “سيارة كانت تتحرك ببطء وتوقفت عند الإشارة الحمراء، ثم وقع انفجار فيها أدى إلى تضرر سيارات مجاورة.” كما اندلع حريق امتد إلى ست سيارات على الأقل في مكان الانفجار.

وقدّم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تعازيه إلى أسر الضحايا، مؤكداً أنه قام بمراجعة الوضع مع وزير الداخلية ومسؤولين حكوميين، وأضاف أن المصابين يتلقون الدعم والمساعدة من الجهات الرسمية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وتجمهر عدد كبير من المواطنين أمام المستشفى المجاور، وسط قلق وانتظار لمعرفة مصير أقاربهم المصابين، في حين طوقت الشرطة مداخل المستشفى وشددت الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وعبّر زعيم المعارضة، روول غاندي، عن أسفه وتضامنه مع الضحايا في بيان رسمي، معتبراً أن الانفجار “مفجع للغاية”.

وتعدّ القلعة الحمراء، التي تعود بنيتها إلى العهد المغولي عام 1648، أحد أبرز المعالم التاريخية في الهند والموقع الأشهر في العاصمة نيودلهي.