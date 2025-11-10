رئيسة الهند في جولة أفريقية لتعزيز التعاون مع أنغولا وبوتسوانا

بدأت رئيسة الهند دروبادي مورمو هذا الأسبوع جولة تاريخية إلى كل من أنغولا وبوتسوانا، في أول زيارة دولة لرئيس هندي إلى البلدين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في القارة الأفريقية.

واستهلت مورمو زيارتها التي تمتد من 8 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني بالعاصمة الأنغولية لواندا، بدعوة من الرئيس جواو لورينسو.

وتأتي الزيارة في لحظة رمزية، إذ تتزامن مع الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذكرى الخمسين لاستقلال أنغولا.

وعقدت الرئيسة الهندية محادثات ثنائية مع نظيرها الأنغولي، كما ستلقي كلمة أمام البرلمان الأنغولي، وتشارك في احتفالات الذكرى الخمسين للاستقلال، وستلتقي الجالية الهندية المقيمة في أنغولا.

