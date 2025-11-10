لاريجاني: لم نوجه أي رسالة جديدة لأميركا ولن نقبل بهمينة دولة علينا

نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن تكون طهران قد بعثت بأي رسالة جديدة إلى الأميركيين.

وقال، للصحافيين في مركز مؤتمرات الإذاعة والتلفزيون اليوم، إن إيران تسعى دائماً إلى رفع العقوبات، وإن كل الجهود التي تبذلها الحكومة والدبلوماسية تهدف إلى إزالة العقوبات لتخفيف الضغوط.

وأضاف «لم نرسل أي رسالة جديدة إلى الأميركيين، إذ كانت هناك مفاوضات جارية سابقاً، لكنهم لم يقبلوا ولم يوافقوا على المضي قدماً».



ورأى لاريجاني أن تحذيرات القيادة بشأن الغرب وأميركا نابعة من نزعة الغرب إلى الهيمنة، قائلاً إن «إيران لا تسعى للهيمنة على الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه لا تقبل بهيمنة أي دولة عليها»، وأوضح أن «العيش باستقلال في العالم اليوم ليس بالأمر السهل، فالرئيس الأميركي هو العدو الرئيسي لاستقلال الدول».

ورأى أن «الغرب وأميركا يريدان المفاوضات بهدف فرض الاستسلام».

