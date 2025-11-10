يوميات معركة أولي البأس… اليوم التاسع والأربعون

سلسلة “أُولي البأس”… ليست مجرد عرضٍ للأحداث، بل هي وثيقة تاريخية، عبر حلقات يومية، تسطّر بطولات رجالٍ كتبوا بدمهم وصمودهم فصولًا ساطعة من تاريخ المقاومة.

“أُولي البأس”… حكاية الذين لم يُهزَموا، بل صنعوا بدمائهم ذاكرة المجد والخلود التي ستبقى حيّة.

معركة أولي البأس – الأحد 10/11/2024

في إطارِ الرَّدِّ على العُدوانِ الإسرائيليِّ، ودِفاعًا عن لُبنانَ وشَعبِه، نَفَّذَتِ المُقاوَمةُ الإسلاميَّةُ يَومَ الأحَدِ، الواقِعَ فيه العاشِرَ مِن تِشرينَ الثّاني 2024، خمسًا وعِشرينَ عَملِيَّةً عَسكريَّةً، استَهدَفَت في مُعظَمِها مُستَوطَناتٍ، مواقِعَ، ثَكَناتٍ، وتَجمُّعاتٍ تَابِعَةً لِقوّاتِ العَدوِّ الإسرائيليِّ عندَ الحُدودِ اللُّبنانيَّة – الفِلسطينيَّة، بِاستِخدامِ المُسيَّراتِ الانقِضاضيَّةِ، وَالصَّواريخِ، وَالقَذائِفِ المَدفَعيَّةِ.

وعَلى صَعيدِ المُواجَهاتِ البَرِّيَّةِ، رَصَدَ مُجاهِدو المُقاوَمةِ الإسلاميَّةِ تَحرُّكاتٍ لِقُوَّةٍ مِن جَيشِ العَدوِّ الإسرائيليِّ حاوَلَتِ التَّسَلُّلَ باتِّجاهِ بَلدَةِ عَيناثا، فَكمَنوا لَها عِندَ الأَطرافِ الجَنوبيَّةِ الغَربيَّةِ لِبَلدَةِ عِترون، وانقَضّوا عَلَيها بِنِيرانِ أَسلِحَتِهم الرَّشّاشَةِ وَالصَّاروخيَّةِ، فَأَوقَعوهُم بَينَ قَتيلٍ وَجَريح.

واستَهدَفَ الرُّماةُ الماهِرونَ، بِصاروخٍ مُوَجَّهٍ، جَرّافَةً عَسكريَّةً إسرائيليَّةً قُربَ الجِدارِ الحُدوديِّ في بَلدَةِ كَفركلا، كانَت تَقومُ بِهَدمِ المَنازِلِ في البَلدَة، مَا أَدّى إِلى تَدميرِها وتَحقيقِ إِصابَاتٍ مُؤكَّدَةٍ في صُفوفِ الجُنودِ المُتواجِدينَ بِقُربِها. كما استَهدَفَ المُجاهِدونَ مَنزِلًا يَتَحصَّنُ فيهِ جُنودُ العَدوِّ الإسرائيليِّ قُربَ الجِدارِ الحُدوديِّ في بَلدَةِ كَفركلا، بِصاروخٍ مُوَجَّهٍ، فَأَوقَعوهُم بَينَ قَتيلٍ وَجَريح. وحاوَلَت لاحِقًا قُوَّةٌ مِن جَيشِ العَدوِّ مُعاوَدَةَ التَّجَمُّعِ في مَحيطِ المَنزِلِ المُستَهدَفِ قُربَ الجِدارِ الحُدوديِّ في كَفركلا، فاستَهدَفَها مُجاهِدو المُقاوَمةِ الإسلاميَّةِ بِصاروخٍ مُوَجَّهٍ آخَر.

وقَصَفَتِ القُوَّةُ الصَّاروخيَّةُ في المُقاوَمةِ، بِصَلِيّاتٍ صاروخيَّةٍ، عَدَدًا مِن القَواعِدِ العَسكريَّةِ وَالمُستَوطَناتِ وَالمُدُنِ في شَمالِ فِلسطينَ المُحتلَّة، ومِنها:

مَوقِع “أَفيتال” (مَركَزُ استِطلاعٍ فَنّيٍّ وإِلكترونيٍّ) في الجُولانِ السُّوريِّ المُحتَلّ.

قاعِدَة “شِراغا” شَماليَّ مَدينَةِ عَكّا المُحتلَّة.

تَجمُّع لِقُوّاتِ جَيشِ العَدوِّ الإسرائيليِّ في مُستَوطَنَة “هَغوشريم”.

مدينة صفد المحتلّة

وفي إِطارِ سِلسِلَةِ عَمليّات خَيبر، شَنَّتِ القُوَّةُ الجَويَّةُ في المُقاوَمةِ الإسلاميَّةِ هُجومًا جَويًّا بِسَربٍ مِنَ المُسيَّراتِ الانقِضاضيَّةِ عَلى:

قاعِدَةِ “النّاعورَة”، حَيثُ مَقرُّ قِيادَةِ الفِرقَةِ 36 في جَيشِ العَدوِّ، والواقِعَةِ عَلى بُعدِ 50 كلم مِنَ الحُدودِ اللُّبنانيَّة – الفِلسطينيَّة، جَنوبِيَّ غَربِ بُحَيرَةِ طَبرِيّا.

قاعِدَةِ حَيفا البَحريَّةِ التّابِعَةِ لِسِلاحِ البَحريَّةِ الإسرائيليِّ، والّتي تَضُمُّ أُسطولًا مِنَ الزَّوارِقِ الصّاروخيَّةِ وَالغَوّاصاتِ في خَليجِ حَيفا.

وفي المُقابِلِ، أَكَّدَ مُراسِلُ صَحيفَةِ يديعوت أحرونوت العِبريَّةِ أَنَّ صاروخًا مُضادًّا لِلدُّروعِ أَطلَقَهُ حِزبُ اللهِ استَهدَفَ مَبنًى في مُستَوطَنَةِ المُطِّلَة، مَا أَسفَرَ عَن سُقوطِ عَدَدٍ مِنَ الجَرحى. وأَشارَتِ الصَّحيفَةُ إِلى أَنَّ طائِرَةً بِدونِ طَيّارٍ أَطلَقَها حِزبُ اللهِ أَصابَت هَدفًا في منطقة “عَميكيم” جَنوبِيَّ حَيفا المحتلة.

قد سُجِّلَ في هَذا اليَومِ إِطلاقُ صَفّاراتِ الإِنذارِ سِتَّ عَشرَ مَرَّةً في مُختَلِفِ مَناطِقِ شَمالِ فِلسطينَ المُحتلَّة، وتَرَكَّزَت في مُستَوطَناتِ الجَليلِ الأَعلَى، وَعَلى الخَطِّ السّاحِليِّ مِن رَأسِ النّاقورَةِ شَمالًا حتّى مَدينَةِ حَيفا المُحتلَّةِ جَنوبًا.

المصدر: موقع المنار