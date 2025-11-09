رئيس هيئة الأركان اليمنية في رسالة لكتائب القسام: مستعدون لاستئناف العمليات إذا استمر العدوان على غزة

بعث اللواء الركن يوسف المداني، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، رسالة رسمية إلى قيادة أركان كتائب القسام، أكد فيها متانة العلاقة الجهادية والوحدة في الهدف والمصير بين الطرفين في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه العدوانية.

وأوضح اللواء المداني في رسالته: “نحن معكم على العهد والوعد، نشارككم الفرح بالنصر، ونواسيكم في لحظات الفقد، ونؤكد لكم أننا ثابتون على عهدنا ووعدنا بالوقوف معكم وإلى جانبكم مهما بلغت التضحيات”.

كما أشار إلى أن تطورات الأحداث تصب في دائرة الاهتمام اليمني، قائلاً: “نراقب التطورات عن كثب ونعلن أنه إذا استأنف العدو عدوانه على غزة، فسنعود لعملياتنا العسكرية في عمق الكيان الصهيوني، وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي”.

وأشاد المداني بالصمود البطولي لكتائب القسام، قائلاً: “لقد قدمتم للعالم أجمع أعظم نموذج للصمود الإسلامي، وقدمتم الشهادة الدامغة على عظمة الإسلام وجدوى الجهاد؛ إذ أن الدين الإسلامي لا يقبل الهزيمة ولا الهوان، وهزمتم بسلاح الإيمان أقوى إمبراطوريات المال والسلاح والتكنولوجيا، حتى أذهلتم العالم بعزيمتكم وألجمتم الأعداء بصمودكم وأجبرتموهم على الجنوح للمفاوضات بعد أن كانوا يتوهمون السيطرة والاستئصال”.

كما عبّر اللواء المداني عن عميق الامتنان لتضامن كتائب القسام عقب استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري “رضوان الله عليه”، مؤكداً أن التعزية “المعطرة بعبق الوفاء والصدق كانت محل اعتزاز كبير لدينا، وتجسد عمق الروابط الإيمانية والجهادية التي تربط بيننا والتي تأسست على وحدة الهدف والمصير في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه العدوانية”.

المصدر: موقع المنار