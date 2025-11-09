الفوعاني: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي ومنع أي تعديل

أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة “أمل” مصطفى الفوعاني خلال لقاء مع فاعليات بلدية، انتخابية، تربوية واجتماعية في الهرمل، وفي حضور مسؤول المنطقة محمد نديم ناصرالدين، التزام الحركة بأعلى درجات المسؤولية وثقتها بخيارات شعبنا وأبناء الأرض، مشدّداً على ضرورة خوض المعركة السياسية للحفاظ على حقوقنا ودورنا في المجتمع.

وقال الفوعاني: «الواجب يقتضي أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها. لن نقبل أن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب أن يُحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية سواء على مستوى الداخل أو الخارج. المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وإيمان وإخلاص، ومكتوب عليه أن يسجل انتصاراً تلو الانتصار».

وحيّا شهداء المقاومة، مؤكداً أن “بهم تأكدنا أن الجنوب واليقاع والضاحية وكل لبنان لا يُقهر وأنه لم يقاتل دفاعاً عن جغرافيا ضيقة أو لمصلحة خاصة فحسب، بل دافع عن لبنان كله. نطمح أن نعيش في لبنان أحراراً، وبنضال شهدائنا ثبتّنا أن استقلالنا يجب أن يكون حقيقياً دون ارتهان لمشاريع العدو”.

وأضاف: “على أرض الوطن يقف مخلصون لوحدة لبنان وقوته، ورفض أن يُستباح الوطن أو يُذوّب في المشروع الإسرائيلي الساعي للهيمنة على المنطقة، مشيراً إلى أن «الدم الذي أريق هو من أجل الوطن لكل أبنائه مهما اختلفت طوائفهم وتوجهاتهم”.

وشدّد على أن “ثوابت الحركة تتمثل في حماية الأرض والدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، موجّهاً تحية احترام وتقدير لقيادة الجيش وضباطه وعناصره «الذين رفضوا إنذارات العدو وأصرّوا على البقاء في مواقفهم”، مطالباً الدولة والحكومة ب”العمل على تعزيز قدرات الجيش ليقوم بدوره المركزي في الدفاع عن الحدود والسيادة والاستقلال”.

وحذّر الفوعاني من محاولات إضعاف الموقف الوطني، مؤكداً أن “المرحلة دقيقة وصعبة لكننا لن نسقط في فخ الإضعاف. الانتصار المحتوم هو انتصار الدم على السيف وانتصار إرادة اللبنانيين في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسيادة. الأزمة لا تُعالج بالضعف واليأس بل بالحكمة والروية والإدارة السياسية الواعية وقراءة الأحداث بموضوعية والتكيّف معها”.

وختم الفوعاني بتأكيد العداء للعدو الإسرائيلي، معبّراً عن قلقه من محاولات تعديل قانون الانتخاب لخدمة مصالح فئات على حساب المواطنين، وقال مخاطباً المعنيين: “لا يراهننّ أحد على ضعفنا. سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي ومنع أي تعديل يهدف لمزيد من الضغوط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام