النائب علي عمار: أمتنا لن تهزم مهما حاول الأعداء من النيل منها

في أجواء يوم الشهيد والذكرى الـ43 لعملية فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير، أقام حزب الله وكشافة الإمام المهدي (عج) في القطاع الرابع بمنطقة بيروت، مراسم يوم الشهيد أمام روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الغبيري، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

المراسم افتتحت بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت وقفة من النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، بعدها، جرى استعراض لسرايا كشفية تضم عدد من عناصر وقادة كشافة الإمام المهدي (عج)، تبعهم استعراض لثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية الذين يحملون رايات حزب الله على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج).

بعد ذلك، كانت كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار قال فيها إن أميركا الشيطان الأكبر والعدو الإسرائيلي يحاولان الآن بالتكافل والتضامن استثمار المرحلة، ليحققوا ما فشلوا في تحقيقه إبان الحرب الماضية.

ورأى النائب عمار أننا نمر في مرحلة حساسة وخطيرة، خصوصاً أن العدو الإسرائيلي يحاول جاهداً أن يسقط جبهتنا من الداخل، ونحن نطمئن أهلنا بلسان الصدق والفصاحة والبلاغة والشجاعة، وبلسان سماحة الأمين العام المقدس السيد حسن نصر الله (رض)، أن هذه الأمة لن تهزم بعد اليوم مهما حاول الأعداء من النيل منها بأي شكل من الأشكال.

وشدد النائب عمار على أن سماحة الأمين العام المقدس السيد حسن نصر الله (رض) حاضر بيننا بشخص سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ومن حوله من القيادة، الذين يسهرون الليل من أجل إيجاد السبل التي تحقق لنا ما نريد على المستوى الداخلي ومواجهة العدوان.

ووجه عمار التحية لعوائل الشهداء من أمهات وآباء وزوجات وأبناء، وكذلك لكل الشهداء الذين جعلونا نقف في هذا الموقف، ونحن ننحني إجلالاً وإكراماً واحتراماً لدمائهم الزاكية، التي أنبتت كل عز وفخر واعتزاز.