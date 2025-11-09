الضفة الغربية| اعتداءات جديدة لجيش الاحتلال والمستوطنين

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد الشاب عبد الرحمن أحمد دراوشة (26 عاما) برصاص قوات الاحتلال مساء السبت، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وادعى جيش الاحتلال أن الشهيد حاول مهاجمة قواته، التي قامت بإطلاق النار عليه وقتله.

وكان الاحتلال قد اقتحم المخيم ونشر قوات من المشاة عند مدخله، وسط إطلاق الرصاص الحي، كما أعاق حركة السير على الشارع الرئيسي.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات طالت عدة بلدات وقرى في مدن الضفة الغربية، إذ اقتحمت قوات الاحتلال قريتي رنتيس وعابود وبلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت رنتيس وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين والمحال التجارية، من دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت المزرعة الغربية من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في البيرة، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على تسجيلات كاميرات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم واقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين والمبعدين ضمن صفقة طوفان الأحرار الأخيرة، واعتقلت مواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية اماتين وسيرت آلياتها في أحيائها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس السبت طفلا من بلدة يعبد في محافظة جنين. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل (13 عاما) بعد اعتدائها عليه بالضرب أثناء مروره في أحد شوارع البلدة.

أما في نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين من جهة حاجز دير شرف، واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما.

كما أعادت اعتقال مواطنين في قرية عوريف جنوب المدينة.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، وتمركزت قرب مستشفى اليمامة، وعلى الشارع الرئيس (القدس- الخليل)، وأغلقته بواسطة آليات عسكرية.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب المحافظة ومخيم العروب شمالها، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة في منازل الأهالي. كما شهدت بلدات عجة وبرقين في جنين مداهمات مماثلة.



الى ذلك اصيب 7 مواطنين بجروح ورضوض جراء هجوم للمستوطنين على تجمع معازي جبع شمال شرق القدس المحتلة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، ارتكب جيش الاحتلال ومستوطنوه 766 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025.