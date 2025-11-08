الأحد   
   09 11 2025   
   18 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الدفاع المدني: استمرار عمليات الإطفاء والتبريد داخل معمل كاوتشوك في بعورتة قضاء عاليه

      أعلنت دائرة الاعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها مساء السبت عن استمرار عمليات الإطفاء والتبريد داخل معمل كاوتشوك في بعورتة قضاء عاليه.

      وقال البيان “يواصل عناصر الدفاع المدني تنفيذ عمليات إخماد الحريق الذي اندلع داخل معمل للكاوتشوك في بلدة بعورتة – قضاء عاليه”، وتابع “عند الساعة الواحدة واربع واربعين دقيقة من ليل أمس، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغا عن اندلاع الحريق، فسارعت الفرق الى الموقع وباشرت على الفور عمليات الإطفاء بمؤازرة عدد من المراكز في المنطقة والجوار”.

      واضاف البيان “واجه العناصر صعوبات كبيرة في السيطرة على النيران بسبب تصدع اجزاء من المبنى نتيجة الحرارة المرتفعة واتساع رقعة الحريق واحتواء الموقع على مواد سريعة الاشتعال، اضافة الى احتراق خزان مازوت ومولد كهرباء داخل المعمل، ما أدى الى تصاعد كثيف للدخان وازدياد خطورة المهمة”.

      ولفت البيان الى انه “قد حال التدخل السريع والمكثف لعناصر الدفاع المدني دون امتداد النيران الى المعامل المجاورة داخل المجمع الصناعي”، وتابع “لا تزال الفرق حتى الساعة تواصل اعمال التبريد والمراقبة الدقيقة للحؤول دون تجدد الحريق”.

      كذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان “عناصرها اخمدوا حريقا اندلع داخل شاحنة محملة باكياس من رقائق البطاطا على اوتوستراد زوق مصبح – كسروان، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      إنقاذ صيادين على متن زورق قبالة صور جنوب لبنان

      إنقاذ صيادين على متن زورق قبالة صور جنوب لبنان

      الدفاع المدني: إنقاذ 4 مصابين بينهم 3 أطفال إثر حادث مروري على أوتوستراد جبيل

      الدفاع المدني: إنقاذ 4 مصابين بينهم 3 أطفال إثر حادث مروري على أوتوستراد جبيل

      إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب قضاء جبيل

      إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب قضاء جبيل