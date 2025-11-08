الدفاع المدني: استمرار عمليات الإطفاء والتبريد داخل معمل كاوتشوك في بعورتة قضاء عاليه

أعلنت دائرة الاعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها مساء السبت عن استمرار عمليات الإطفاء والتبريد داخل معمل كاوتشوك في بعورتة قضاء عاليه.

وقال البيان “يواصل عناصر الدفاع المدني تنفيذ عمليات إخماد الحريق الذي اندلع داخل معمل للكاوتشوك في بلدة بعورتة – قضاء عاليه”، وتابع “عند الساعة الواحدة واربع واربعين دقيقة من ليل أمس، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغا عن اندلاع الحريق، فسارعت الفرق الى الموقع وباشرت على الفور عمليات الإطفاء بمؤازرة عدد من المراكز في المنطقة والجوار”.

واضاف البيان “واجه العناصر صعوبات كبيرة في السيطرة على النيران بسبب تصدع اجزاء من المبنى نتيجة الحرارة المرتفعة واتساع رقعة الحريق واحتواء الموقع على مواد سريعة الاشتعال، اضافة الى احتراق خزان مازوت ومولد كهرباء داخل المعمل، ما أدى الى تصاعد كثيف للدخان وازدياد خطورة المهمة”.

ولفت البيان الى انه “قد حال التدخل السريع والمكثف لعناصر الدفاع المدني دون امتداد النيران الى المعامل المجاورة داخل المجمع الصناعي”، وتابع “لا تزال الفرق حتى الساعة تواصل اعمال التبريد والمراقبة الدقيقة للحؤول دون تجدد الحريق”.

كذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان “عناصرها اخمدوا حريقا اندلع داخل شاحنة محملة باكياس من رقائق البطاطا على اوتوستراد زوق مصبح – كسروان، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام