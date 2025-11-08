القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح الذي قتل في غزة عام 2014

أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، قيام عناصر القسام بانتشال جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الذي قُتل في عملية مقاومة عام 2014. كما جرى انتشال جثامين ستة شهداء فلسطينيين من الموقع نفسه.

وفي وقت سابق، دخل فريق من الصليب الأحمر الدولي برفقة عناصر من كتائب القسام إلى حي تل السلطان غربي رفح، للبحث عن جثة جندي إسرائيلي آخر – غير غولدن- في منطقة توصف بأنها تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه جرى التعرف، عبر الطب الشرعي، على جثة أسير إسرائيلي سُلمت للصليب الأحمر أمس، وتبين أنها تعود للضابط ليؤر رودايف، جندي الاحتياط الذي قُتل في كيبوتس بير يتسحاك في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، وسلّمت جثامين 23 من أصل 28، فيما تبقى خمس جثث، بينها جثة الضابط هدار غولدن التي تم انتشالها حديثًا وجثة لمواطن تايلندي.

وشملت الجثث التي سلمتها المقاومة حتى الآن 20 إسرائيليًا إضافة إلى نيبالي وتنزاني وتايلندي، بينما تربط إسرائيل بدء المرحلة الثانية من المفاوضات بتسلم جميع الجثث، في حين تؤكد حماس أن الدمار الهائل في غزة يعوق عملية الوصول لمواقع الدفن، وتطالب الوسطاء بتوفير معدات وكوادر فنية للبحث تحت الأنقاض.

في المقابل، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 15 شهيدًا فلسطينيًا ضمن صفقات التبادل، حيث نقلها الصليب الأحمر من معبر كيسوفيم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الجثث التي سلمها الاحتلال بلغ حتى اللحظة 300 جثمان، لم يتم التعرف إلا على 89 منها.

فيما ذكرت لجنة الجثامين في غزة أن 144 جثمانًا دُفنوا في مقبرة جماعية بدير البلح لتعذر التعرف عليهم، بينما كشفت المعاينات الأولية أن بعض الجثامين وصلوا مقيدين ومعصوبي الأعين وعليهم آثار طلقات نارية، ما يشير إلى تعرضهم للإعدام الميداني.

