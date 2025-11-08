السبت   
   08 11 2025   
   17 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    يوميات “أُولي البأس”

      وقائع اليوم السابع والاربعين من معركة أولي البأس، المقاومة تنفذ ثماني عشرة عملية عسكرية على مواقع الاحتلال ومستوطناته

       

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      اوساط العدو تقر باشراف اميركي مباشر على ضربات لبنان

      اوساط العدو تقر باشراف اميركي مباشر على ضربات لبنان

      النائب عز الدين: لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا

      النائب عز الدين: لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا

      الرئيس السابق إميل لحود: قوّة لبنان في وحدته الوطنية وعلى الجميع الالتفاف حول الجيش والمقاومة

      الرئيس السابق إميل لحود: قوّة لبنان في وحدته الوطنية وعلى الجميع الالتفاف حول الجيش والمقاومة