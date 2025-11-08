البرلمان الصربي يقر قانوناً يمهد لهدم مقر عسكري قديم في بلغراد وسط معارضة واسعة

صادق البرلمان الصربي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يسمح بتسريع إجراءات هدم المقر السابق للجيش اليوغسلافي الذي يقع وسط العاصمة بلغراد، لإفساح المجال أمام تشييد فندق فاخر تموله شركة “أفينيتي بارتنرز” الاستثمارية المرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك رغم اعتراضات واسعة من الرأي العام والعقبات القانونية.

يعود تاريخ بناء المجمع العسكري القديم إلى منتصف القرن العشرين، وقد تعرض لدمار جزئي خلال قصف قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع نهاية حرب كوسوفو عام 1999. ويعتبر المبنى من المعالم الرئيسية لهندسة العمارة الخاصة بتلك الحقبة في يوغسلافيا السابقة.

انقسمت الآراء في الأوساط الصربية حول المشروع، الذي تديره شركة “أفينيتي بارتنرز” ومقرها ميامي، حيث تعتزم تطوير الموقع إلى فندق مرتفع. وقد أبرمت الشركة اتفاقًا مع الحكومة الصربية لاستثمار الموقع لمدة 99 عامًا، عقب قرار حكومي العام الماضي بإلغاء وضع الحماية عنه وإزالته من قائمة “الأصول الثقافية” الوطنية.

وتوقف المشروع في مايو/أيار الماضي إثر اتهامات باستخدام وثائق مزورة لرفع الحماية التراثية، ولا تزال التحقيقات مستمرة. لكن القانون الخاص الذي أقره البرلمان أمس ونشره على موقعه الإلكتروني، يمنح المشروع صفة الاستعجال ويلزم مؤسسات الدولة بإصدار التصاريح والموافقات اللازمة دون تأخير.

وقد جرى التصويت على القانون بعد أيام من المناقشات الحادة ومظاهرات في الشوارع من قِبل المعارضين، حيث حصل على موافقة 130 نائباً مقابل اعتراض 40 نائباً من أصل 250 عضواً في البرلمان.

ويتيح القانون الخاص، المعروف باسم “ليكس سبيتشاليس”، للسلطات المضي قدماً في هدم المباني المتبقية من المجمع، والتي تعد نماذج فريدة للهندسة المعمارية في منتصف القرن العشرين.

فيما تؤكد الحكومة الصربية الشعبوية المؤيدة لترامب أن المشروع سينعكس إيجاباً على الاقتصاد ويعزز العلاقات مع الإدارة الأميركية، إلا أن الخبراء يعارضون ذلك لدواعٍ تراثية، إذ يمثل المبنى رمزاً للمقاومة ضد قصف الناتو، والذي يصنّف في صربيا على نطاق واسع بأنه “عدوان ظالم”.

وفي هذا السياق، قال المهندس المعماري ميليان سالاتا، عضو جمعية المهندسين المعماريين بصربيا، في مؤتمر صحفي أمام المبنى هذا الأسبوع: “تقف أمامنا تحفة معمارية وحضرية فريدة”، مؤكداً إمكانية ترميم المبنى واستخدامه لصالح الجمهور وتحويله إلى نصب تذكاري لضحايا القصف.

في المقابل، أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي استضاف كوشنر مراراً في بلغراد، عن دعمه الشخصي للمشروع.

