الرئيس الصربي يصف إطلاق النار أمام البرلمان بـ”الهجوم الإرهابي” بعد إصابة شخص واعتقال المهاجم

وصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إطلاق النار الذي وقع أمام مبنى البرلمان في بلغراد واستهدف معسكراً مؤيداً للحكومة، بأنه “هجوم إرهابي مروع”، وذلك بعد إصابة رجل واعتقال المهاجم المزعوم.

وأوضح فوتشيتش في مؤتمر صحفي أن المهاجم، ويدعى فلادان أندجيلكوفيتش (مواليد 1955 في بلغراد)، أطلق عدة طلقات نارية وأشعل النار في خيمة داخل المعسكر الذي أقامه أنصار الحكومة منذ أشهر في محيط البرلمان.

وأضاف الرئيس: “بصفتي محامياً بارعاً، أقول إن ما حدث هو هجوم إرهابي ضد أشخاص آخرين وضد ممتلكاتهم”. وأشار فوتشيتش إلى أن المهاجم اعتُقل في موقع الحادث، بينما يخضع المصاب لعملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة.

وخلال المؤتمر، عرض فوتشيتش مقاطع فيديو تُظهر لحظة إطلاق النار والاعتراف المزعوم للمهاجم أثناء احتجازه لدى الشرطة، دون أن تقدم الأخيرة تفاصيل إضافية حول التحقيق أو الاتهامات الرسمية المحتملة.

وكانت مقاطع متداولة على الإنترنت أظهرت مواجهة بين الشرطة ورجل مسلح قرب خيمة بيضاء اشتعلت فيها النيران لاحقاً. وتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة، في حين طوقت الشرطة الموقع بالكامل.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه صربيا احتجاجات متواصلة منذ نحو عام ضد الحكومة، تفاقمت منذ انهيار سقف محطة قطار في نوفي ساد في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وتحولت المأساة إلى رمز للغضب الشعبي ضد الفساد وسوء الإدارة.

ودعا فوتشيتش أنصاره إلى التزام الهدوء، محذراً من الانجرار إلى أعمال انتقامية، وقال: “الانتقام لم يجلب الخير لأحد أبداً”.

المصدر: مواقع