حماس: الاعتداء الإجرامي على المزارعين الفلسطينيين يكشف الوجه الحقيقي لفاشية الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الاعتداء الإجرامي الذي شنته ميليشيات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس وعدد من المناطق في الضفة الغربية، والذي أسفر عن إصابات عديدة في صفوف المواطنين وطواقم الإسعاف والصحفيين، بينهم طاقم قناة الجزيرة ومتطوعون أجانب مناصرون للشعب الفلسطيني، يفضح الوجه الحقيقي لفاشية الاحتلال الصهيوني التي تستهدف الأرض والإنسان.

وشدد شديد، اليوم السبت، على أن الاستهداف الممنهج للمناطق الزراعية، خاصة في موسم الزيتون، يمثل محاولات يائسة لاقتلاع المزارعين من أرضهم وتدمير مصادر رزقهم، وذلك ضمن مخطط الاحتلال الواسع الرامي إلى الضم والتهجير والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

وتوجه بالتحية لصمود المزارعين وأهالي بلدة بيتا وكافة البلدات والقرى التي تواجه إرهاب المستوطنين، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، وأن موسم الزيتون سيظل رمزاً للتجذر والبقاء والمقاومة في وجه الاحتلال والاستيطان.

كما أشار شديد إلى أن توفير حكومة الاحتلال الغطاء الكامل لعصابات المستوطنين التي تمعن في ممارسة الإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً للجم هذه الحكومة الدموية الإجرامية التي تنتهك يومياً القوانين والمواثيق الدولية.

المصدر: موقع حركة حماس