إيران لمجلس الأمن: اعتراف ترامب يثبت مسؤولية واشنطن في العدوان الإسرائيلي على أراضينا

وجّه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكد فيها أنّ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدوره في العدوان الإسرائيلي على إيران يُعدّ دليلاً قاطعاً على تورّط واشنطن المباشر في الهجوم.

وأوضح إيرواني في رسالته أنّ “الرئيس الأميركي اعترف صراحةً وعلناً بقيادة ومسؤولية الولايات المتحدة عن 12 يوماً من الحرب الإجرامية التي شنّها الكيان الإسرائيلي على إيران”، معتبراً أنّ هذا الإقرار يُثبت المشاركة الفعلية والتخطيط المسبق من قِبل واشنطن في العدوان العسكري غير القانوني.

وأشار المندوب الإيراني إلى أنّ تصريحات ترامب تُسقط مزاعم الإدارة الأميركية السابقة، وخصوصاً تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو الذي كان قد نفى أيّ تورّط أميركي مباشر، مؤكداً أنّ بلاده “لا تتدخّل في الهجمات ضدّ إيران” وأنّ “أولويتها حماية أمن قواتها في المنطقة”.

وشدّد إيرواني على أنّ هذا الاعتراف “يُكرّس الحقّ السيادي لإيران في ملاحقة المسؤولين الأميركيين قضائياً عبر المسارات القانونية الدولية، والمطالبة بجبر الأضرار وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ تصريحات ترامب “تفضح زيف المواقف الأميركية السابقة، وتؤكد مسؤولية واشنطن الكاملة عن الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على إيران”.

المصدر: وكالات