كمال الخير: للانسحاب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار رداً على الاعتداءات الصهيونية على وطننا

اكد رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير خلال استقباله وفوداً شعبية في دارته في المنية، أن الحديث عن نية البعض في الداخل القبول بالتفاوض بشكل مباشر بين لبنان و العدو الصهيوني هو خيار مرفوض على كافة المستويات مهما بلغت الضغوطات السياسية و العسكرية، لأن ما يحصل هو محاولة للسيطرة على قرارنا من خلال الهيمنة الأمريكية التي تسعى للنيل من عناصر قوتنا ليصبح بلدنا غير قادر على التصدي لأي عدوان أو مواجهة أي خطر حولنا.

ودعا الخير السلطة السياسية لتوجيه رسائل للعدو و للقوى الضامنة لوقف اطلاق النار من خلال التلويح بانسحاب الجانب اللبناني من لجنة الاشراف على وقف النار، حيث رأينا موقف القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بالأمس و التي قالت ان العدو الصهيوني لا يلتزم بالقرار ١٧٠١ و يعتدي يومياً على الجانب اللبناني، و هو ما يجعلنا نتمسك بموقفنا الداعم لخيار المقاومة بكافة الوسائل دفاعاً عن أرضنا و مياهنا و سمائنا.

و أضاف الخير أن” ما رأيناه بالأمس من عدوان واسع في مختلف البلدات الجنوبية و على مراكز عسكرية للجيش اللبناني يؤكد أن العدو يسعى لاستهداف جميع اللبنانيين دون تمييز و هو لا يعترف بأي قرارات و اتفاقات، كما نُقدر عالياً قرار الجيش اللبناني البطل بقيادته وضبّاطه وجنوده، على رفضهم الانصياع للتهديدات الصهيونية لجهة إخلاء ثكنته في كفردونين، مما يستدعي اعادة بلورة موقف الحكومة اللبنانية بقراراتها الانبطاحية التي اتخذتها فيما يخص السلاح خصوصاً في هذه المرحلة، لأن التجارب أثبتت للجميع أن العدو لا يفهم الا بلغة القوة”.

واعتبر ان العدوان المستمر على اهلنا الجنوبيين لن ينال من عزيمتهم و تمسكهم بأرضهم، بل سيزيدهم اصراراً على مواجهة الغطرسة الصهيونية، لأنهم عودونا دائماً على وقفات العز و تقديم أغلى التضحيات و خيرة شبابهم الذين سقطوا شهداء و جرحى دفاعاً عن كل الوطن بمواجهة المجرمين الصهاينة الذين أعلنوا أمام العالم بأن هدفهم باحتلال كامل مساحة لبنان لضمها الى ما يسمى بدولة اسرائيل الكبرى، آملاً الرحمة للشهداء الأبرار و الشفاء العاجل للجرحى.

و أثنى الخير على مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، و قائد الجيش رودولف هيكل، و رئيس مجلس النواب نبيه بري الذين يعملون بحكمة وطنية من أجل حماية البلد، لان بعض الأصوات التي تخرج بين الحين و الآخر من قبل بعض من يدورون في الفلك الأمريكي يقدمون خدمةً مجانية للعدو و يحرضونه على اخوانهم في الوطن و هو ما يُعتبر خيانةً عظمى، حيث تتطلب المرحلة التي نمر بها من عموم الشعب اللبناني لضرورة التمسك بالوحدة الداخلية لأن العدو يعمل بكافة الوسائل على تفتيت وطننا للسيطرة عليه.

المصدر: بيان