كمال الخير: وجود الاحتلال على أرضنا يتطلب تمسكاً بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

توجه رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير بالتهنئة الى اللبنانيين والمسلمين عموماً بحلول عيد الأضحى المبارك، آملاً أن يحمل العيد “كل الخير لوطننا وأُمتنا التي تعاني من الاجرام الصهيوني على أراضيها، من لبنان الى فلسطين وسوريا بدعم من الادارة الأميركية التي تُغطي عسكرياً واعلامياً وسياسياً كل جرائم ومجازر العدو بحق شعوب المنطقة”. كما هنأ حجاج بيت الله الحرام بتأدية واجبهم الديني الذي يكتمل بالدعاء لفلسطين ونصرة المقاومين في مختلف الميادين.



كلام الخير جاء خلال استقباله وفودا شعبية في دارته في المنية، حيث جدد الدعوة للسلطة السياسية في لبنان ل”ضرورة أخذ مواقف تتماهى مع خطورة ودقة المرحلة التي نمر بها والتراجع بشكل تام وفوري عن خيار المفاوضات المباشرة وتقديم التنازلات أمام غطرسة العدو، لأن هذا الخيار يعطي العدو شرعية لاستكمال عدوانه، بينما يجب المواجهة من قبل الطرف اللبناني بكل ما يملك من قوة لا أن يكون موقفاً ذليلاً، حيث المطلوب وقف المفاوضات المباشرة حتى وقف كل اشكال العدوان واجراء مفاوضات غير مباشرة برعاية وسيط نزيه”.



أضاف الخير: “ان تصاعد الاجرام الصهيوني المستمر في بلدات الجنوب كافة يأتي وسط صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي الذي يُشاهد كيف يتم قصف المؤسسات الصحية التي لم تعد باستطاعتها إكمال عملها واسعاف الجرحى والشهداء من المدنيين الجنوبيين، في ظل سقوط أغلب عناصرها شهداء وجرحى بالاستهداف اليومي لها”.



واعتبر أنه “طالما هناك وجود لجيش الاحتلال على أرضنا، يجب علينا التمسك بعناصر قوتنا المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لردع العدو عن الاستمرار بإجرامه، لأن الاستسلام ليس موجوداً في قاموسنا أبداً مهما بلغت الضغوطات، والأيام أثبتت أن عدونا لا يمكن التعامل معه الا من خلال القوة، حيث لا يلتزم لا باتفاقات ولا بقرارات دولية”.



ودعا الخير اللبنانيين جميعاً الى “التلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية الداخلية لمواجهة مخططات المشروع الصهيو- أمريكي التي يسعى من خلالها لاضعاف وطننا، لأن حماية السلم الأهلي هي واجب على الجميع دون استثناء، ولدعم الخطاب الوطني الجامع وعدم الالتفات الى من يعملون على زرع الفتنة وتأجيج الخطاب الطائفي الذي لا يخدم الا العدو الصهيوني” .



وختم بالتحية ل”رجال المقاومة البواسل في جنوب لبنان الذين ارهقوا كيان العدو بالطائرات المسيرة التي يطلقونها على مدار الساعة، والتي باتت تُشكل رعباً كبيراً لكافة سكان الكيان وليس فقط لجيشه الذي يهرب مذعوراً من هذه الطائرات، كما ان تدمير المقاومين للدبابات والجرافات الصهيونية يُثبت ضرورة دعم المقاومة وخيارها لحماية الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام