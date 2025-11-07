العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته للسيادة اللبنانية براً وجواً

يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته المتكرّرة للسيادة اللبنانية، حيث أفاد مراسل المنار عن تحرك روتيني لآليات معادية في محيط الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في تلة الحمامص، تزامن مع إطلاق نار باتجاه المنطقة المفتوحة جنوب مدينة الخيام. كما استهدفت محلّقة إسرائيلية معادية محيط راعٍ للماشية في سهل الخيام بقنبلة صوتية.

وفي سياق متصل، استهدفت مدفعية العدو الأطراف الشرقية لبلدة شيحين بقذيفتين، في وقت سُجّل تحليق مكثّف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء عدد من قرى منطقة بنت جبيل، ما يشكّل استمراراً واضحاً للخروقات اليومية للقرار 1701 ولسيادة لبنان البرّية والجوية.

المصدر: موقع المنار