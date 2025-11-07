مندوب السودان في الامم المتحدة يدعو لموقف دولي حاسم لإنهاء الأزمة الدامية في دارفور

ناشد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف أعمال العنف في دارفور، واصفًا ما يحدث في مدينة الفاشر بأنه “إبادة صامتة”.

وفي كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول السودان، قال حسن إنّ “قوات قوات الدعم السريع تواصل حصارًا للمدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما دفع بملايين المواطنين إلى شفا المجاعة وأعاد إلى الأذهان سيناريوهات الفظائع الجماعية”.

وطالب حسن بـ”فرض حظر تصدير الأسلحة فورًا على الدول التي تزود الدعم العسكري لقوات الدعم السريع”، وأكد أنّ “عدم التحرك الآن سيكون بمثابة مشاركة ضمنية في الجريمة”.

ونبّه المندوب السوداني إلى أنّ البلاد لن تنظر بصمت إلى ما وصفه بـ”استغلال الأزمة لإضعاف سيادة السودان وتقسيمه”، محذرًا من أن استمرار النزاع على هذا النحو قد يؤدي إلى انهيار الدولة بالكامل.

وشدّد حسن على ضرورة أن يترجم قرار المجلس إلى آلية مراقبة وإنفاذ أممية، تحاسب مرتكبي الانتهاكات وتحمي المدنيين في مناطق النزاع.

المصدر: وكالات