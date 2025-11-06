السويد وأوكرانيا توقعان إعلان نوايا لإنشاء مركز مشترك لتصنيع الأسلحة في الأراضي الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع السويدية، الخميس، توقيع إعلان نوايا بين السويد وأوكرانيا لإنشاء مركز مشترك في أوكرانيا يهدف إلى تصنيع أسلحة جديدة، في إطار تعاون دفاعي متقدم بين البلدين.

وأوضح وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، خلال مؤتمر صحافي في ستوكهولم، أن المركز سيضم خبراء سويديين يعملون جنباً إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيين على ابتكارات حديثة في مجال الدفاع، بهدف تعزيز القدرة على تصميم وإنتاج تقنيات حربية متطورة.

وبيّن جونسون أن أوكرانيا ستسهم بخبرتها الميدانية المكتسبة من حربها الجارية مع روسيا، بينما تقدّم السويد دعمها في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميغال، إلى أن هناك اتفاقات وعقودًا عدة قائمة بين شركات سويدية وأوكرانية، ولكن لم يفصح عن أسماء تلك الشركات نظراً لاستهداف منشآت أوكرانية من قبل القوات الروسية.

وأكد شميغال رغبة البلدين في الإسراع بتنفيذ التعاون الدفاعي، مشدداً على استعداد أوكرانيا لإرسال طيارين وتقنيين إلى السويد للتدريب على الطائرات المقاتلة من طراز “غريبن”، وذلك بعد توقيع إعلان نوايا لشراء ما بين 100 و150 مقاتلة من هذا النوع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدعم المتواصل الذي تقدّمه السويد لأوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الدائرة مع روسيا.

المصدر: أ.ف.ب