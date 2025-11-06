الخميس   
    حماس تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان وتدعو لموقف عربي وإسلامي موحد

      أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشدة، العدوان الصهيوني المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، معتبرةً أن استهداف المدنيين العزّل يمثل جريمة حرب جديدة بحق شعوب الأمة.

      وجدد القيادي في الحركة، علي بركة، تضامن حماس الكامل مع لبنان دولةً وشعباً ومقاومةً، داعياً إلى ضرورة حشد الصفوف ومواجهة العدوان ووقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

      كما دعا بركة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في وقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

      وأكد أن العدو الصهيوني لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو فرض مشروعه التوسعي، في ظل صمود شعوب المنطقة.

      المصدر: موقع حركة حماس

      عدوان إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبية

      حازم قاسم: معركة استخبارية مستمرة والعدو فشل لعامين في الوصول الى اسراه

      العدوان مستمر… والكيان الصهيوني يضرب باتفاق وقف النار عرض الحائط

