لبنان | بدء عودة نازحين إلى مناطق في الجنوب بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

بدأت عودة النازحين إلى مناطق في جنوب لبنان، بعد دخول الهدنة لمدة 10 أيام بين لبنان و”إسرائيل” حيّز التفيذ، فجر اليوم الجمعة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي حيّز التنفيذ، فجر اليوم، ولمدة 10 أيام، بعد 46 يومًا من العدوان الذي بدأ في 2 آذار الماضي، في محطة تعكس تحولات ميدانية وسياسية متداخلة، وتؤشر إلى إعادة رسم معادلات الاشتباك على المستوى الإقليمي.

ويعكس مسار وقف إطلاق النار في لبنان تداخلًا مباشرًا مع المسار التفاوضي الإقليمي، إذ جاء نتيجة إصرار إيراني على إدراج لبنان ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة الذي جرى التوصل إليه في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة برعاية باكستانية، في إطار مفاوضات أوسع لاحتواء التصعيد المرتبط بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

