مساعد وزير الخارجية الإيراني: التعاون مع السعودية يحمل آثارا إيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال حديثه عن زيارته إلى السعودية، أن “التنسيق والتعاون والعلاقات الجيدة بين إيران والسعودية، إضافةً إلى خلقها فرصًا متعدّدة في العلاقات الثنائية، تحمل آثارًا وتبعات إيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وقال غريب آبادي، في حديثٍ له الأربعاء: “خلال زيارتي إلى السعودية بهدف تطوير وتعزيز العلاقات والتنسيق والتعاون بين البلدين، خاصةً في المجالات المتعلّقة بالمنظمات الدولية والإقليمية ومتعدّدة الأطراف والقضايا الدولية المهمّة وحقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي، التقيتُ وتشاورتُ مع السيد عبدالرحمن الرسي، نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية في السعودية”، وتابع: “التنسيق والتعاون والعلاقات الجيدة بين إيران والسعودية، إضافةً إلى خلقها فرصًا متعدّدة في العلاقات الثنائية، تحمل آثارًا وعواقب إيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأضاف غريب آبادي أنّ “إيران والسعودية، اللتين تشتركان في نقاط عديدة في مجالات مختلفة، يمكنهما من خلال الاحترام المتبادل والحوار النابع من النيّة الحسنة ومراعاة متطلّبات حسن الجوار، أن تعملا على تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما وللسلام والاستقرار الإقليمي في خضمّ الأمواج العاتية للساحة الدولية الحالية”.

وأشار غريب آبادي إلى أنّه “في هذا اللقاء، تمّ استعراض المسار المتصاعد للتعاون بين البلدين على مستوى المنظمات الإقليمية وعبر الإقليمية والدولية وتبادل الآراء في هذه المنظمات، كما جرى النقاش وتبادل وجهات النظر حول بعض التطوّرات والمواضيع ذات الصلة مثل حقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي وتعزيز منظمة التعاون الإسلامي بشكلٍ أكبر”.

وشدّد غريب آبادي على “ضرورة تعزيز دور وتأثير منظمة التعاون الإسلامي في مختلف القضايا، بما في ذلك إدانة جرائم الكيان في غزة وتعدّياته في المنطقة، وتطوير التعاون بين أعضاء المنظمة في القضايا المتعلقة بها”، وأمل أن “يستمر المسار التصاعدي للعلاقات بين حكومتي وشعبي إيران والسعودية بسرعة ونوعية أكبر، في ظلّ المتابعة والتواصل والحوار المستمر بين حكومتي البلدين”.

المصدر: موقع المنار