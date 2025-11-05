استلام 15 جثماناً جديداً من شهداء قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 68,875

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، استلام 15 جثماناً جديداً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 285 جثماناً.

وأكدت الوزارة أنه تم حتى الآن التعرف على هوية 84 جثماناً من أصل 285 ممن تم استلامهم من الاحتلال.

وشددت الوزارة على أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفقاً للإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي حول عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة شهداء (واحد منهم شهيد جديد واثنان بالانتشال)، إلى جانب حالتي إصابة.

كما أوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

ووفق الإحصائيات منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 241، والإصابات 609، وعدد الجثث المنتشلة 513.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي الكلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 68,875 شهيداً و170,679 إصابة.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة عسكرية مكثفة على شرقي مدينة غزة

وفي سياق الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار الحصار والعمليات العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان.

وفي الجنوب، يواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي المكثف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في محافظة الجنوب، مستهدفاً المنازل والمنشآت المدنية دون تمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وتشهد الأحياء السكنية المأهولة بالسكان في شرقي خان يونس غارات جوية متتالية وتجددات متكررة للقصف الإسرائيلي، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويُلحق أضراراً فادحة بالمنازل والبنى التحتية الحيوية.

الدفاع المدني: كل قطاعات الحياة الحيوية في غزة معدومة

هذا، وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن جميع قطاعات الحياة الحيوية في القطاع معدومة بشكل كامل، وأن السكان لا يتمتعون بأدنى مقومات العيش الأساسية.

وأوضح بصل في تصريحات صحفية أن الفلسطينيين يواجهون سياسة “إسرائيلية” ممنهجة ومخططة تهدف إلى القتل من خلال الحصار والتجويع المنظم.

وأشار المتحدث إلى أن نقص المعدات والإمكانيات يشكل أكبر التحديات التي تواجه فرق الدفاع المدني، خاصة في عمليات انتشال الشهداء والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، الأمر الذي يضاعف مخاطر فقدان الأرواح بين عناصر الإنقاذ والمدنيين.

وأكد بصل أن الوضع الإنساني في غزة لم يشهد تحسناً منذ بدء الحرب، وأن استمرار هذه السياسات يُبقي السكان المدنيين في دائرة خطر مستمرة ومعاناة يومية لا تنقطع.

الأمم المتحدة: “إسرائيل” تستهتر باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن استمرار مقتل أكثر من 200 فلسطيني في غزة يعكس أن “إسرائيل” تعتبر اتفاق وقف إطلاق النار “مجرد مزحة” لا تلتزم به.

وأضافت ألبانيز أن الكيان الإسرائيلي يواصل بإصرار ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مستخدماً العنف الجنسي كسلاح منظم لترهيب الفلسطينيين وتعذيبهم.

وفي ذات السياق، أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تنفيذ سياسة ممنهجة لتدمير مظاهر العمران والحياة المدنية في قطاع غزة، من خلال عمليات النسف والقصف المتكررة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

وأكد قاسم أن هذه السياسة تمثل استكمالاً مباشراً لحرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر، وأن الاحتلال يستغل الصمت الدولي المريب تجاه ما يحدث على الأرض.

وأوضح المتحدث أن ما يرتكبه الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ويتطلب موقفاً حازماً وواضحاً من جميع الأطراف المعنية، بما فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لإيقاف هذه الممارسات العدوانية التي تقوّض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأكد قاسم أن استمرار العدوان تحت غطاء التهدئة يكشف عن حقيقة واحدة، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاقات دولية، ويستمر في ارتكاب جرائم بحق المدنيين ومقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة، مما يستعدي الشرعية الدولية ويجعل الثقة بأي اتفاقات معه محدودة وغير مضمونة.

