إيران تفرج عن فرنسييَن مدانَين بالتجسس وتؤكد أن مفاوضاتها مع واشنطن ستقتصر على الملف النووي

أعلنت إيران الإفراج عن مواطنين فرنسيين مدانين بتهمة التجسس، بعد أن شملتهما الرأفة الإسلامية، وذلك مقابل إطلاق سراح المواطنة الإيرانية “فاريبا أسفندياري” التي وصلت إلى سفارة بلادها عقب الإفراج عنها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن “القضاء الإيراني أكد مساء أمس أن القرار جاء في إطار المعاملة بالمثل والاعتبارات الإنسانية”.

وفي سياق آخر، أكد عراقجي أن “أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة ستقتصر على الملف النووي فقط”، مشدداً على أن “قضايا الصواريخ والشؤون الإقليمية غير قابلة للنقاش”.

وأوضح الوزير، في تصريحاته للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن “زيارة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي إلى سلطنة عمان جاءت ضمن مشاورات سياسية دورية تُعقد كل ستة أشهر بين طهران ومسقط”، مضيفاً أن “موقف إيران ثابت وواضح في التمسك بحقوقها النووية ورفض أي ضغوط تتعلق بقدراتها الدفاعية”.

المصدر: وكالة إيرنا