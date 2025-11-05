اليمن يحيي الذكرى السنوية للشهيد بأنشطة واسعة لتكريم التضحيات وتعزيز ثقافة الجهاد والصمود الوطني

أحيا الشعب اليمني، الذكرى السنوية للشهيد عبر فعاليات مركزية ومحلية شملت ندوات ثقافية وخطابية، افتتاح معارض صور الشهداء، زيارات لروضاتهم وأسرهم، وتكريمات ميدانية في محافظات متعددة.

وشاركت في الأنشطة قيادات سياسية ودينية وأمنية وعسكرية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الدولة وأسر الشهداء، في مشهد يعكس مكانة الشهادة وأهميتها في الوجدان اليمني، ويؤكد الوفاء لقيم الشهداء وتعزيز ثقافة الجهاد والتضحية في سبيل الله والوطن.

في أمانة العاصمة، نظمت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ورابطة علماء اليمن ندوة بعنوان “الشهادة مدرسة النصر”، تخللها حضور رسمي وشعبي واسع. وأكد مفتي الديار العلامة شمس الدين شرف الدين قدسية الشهادة، داعياً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجهاد ورعاية أسر الشهداء كمهمة وطنية وأولوية دينية.

وشهدت الأنشطة في مختلف المحافظات افتتاح معارض مركزية وأخرى محلية لصور الشهداء، وتكريمات ميدانية للأسر، وزيارات لروضاتهم، إلى جانب توزيع آلاف السلات الغذائية والهدايا الرمزية.

وفي الحديدة، افتتح المحافظ معرضاً يضم آلاف الصور والمجسمات، فيما شهدت إب وذمار وصعدة وريمة والضالع ومأرب وحجة والبيضاء ومحافظات أخرى فعاليات مركزية ومحلية، تناولت جميعها إحياء قيم الشهداء وترسيخ مبادئ الصمود.

وأكد المتحدثون في صنعاء والمحافظات أن هذه الذكرى تمثل وفاء متجدداً لتضحيات الشهداء ومصدر إلهام للأجيال الجديدة في تعزيز الانتماء الديني والوطني والاستعداد لمواجهة التحديات.

وركزت الكلمات على أهمية استمرار الجهوزية المجتمعية، وتكثيف العمل المعرفي والإعلامي لنصرة فلسطين ومقاومة التطبيع والمحافظة على مكتسبات الشهداء.

كما جدد المشاركون التأكيد على ثبات الموقف اليمني في نصرة القضايا العربية، وفي مقدمتها فلسطين ولبنان، معتبرين السير على نهج الشهداء السبيل لتحقيق العزة والسيادة، مؤكدين أن رعاية أسر الشهداء مسؤولية جماعية تحافظ على كرامة الأمة وتعزز قدرتها على مواجهة المؤامرات والمتغيرات.

المصدر: المسيرة نت