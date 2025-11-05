العدو يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية ويستهدف سيارة في العباسية

أفاد مراسل المنار في الجنوب عن استهداف جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لسيارة في منطقة بين برج رحال والعباسية جنوبي لبنان ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخر بجراح.

وفي وقت سابق، ألقت طائرة مسيّرة معادية قنبلة على مبنى في منطقة وطى الخيام، ما تسبب في أضرار بالمبنى ومحيطه.

وفي السياق كانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن ارتقاء شهيد إثر استهداف العدو الإسرائيلي لسيارة في منطقة كفردجال جنوب لبنان.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الاعتداءات “الإسرائيلية” المستمرة على الأراضي اللبنانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أشهر، حيث كثّف العدو خلال الأيام الماضية استهدافاته.

المصدر: موقع المنار