الأربعاء   
   05 11 2025   
   14 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إيران ترسل أول شحنة مساعدات إلى ضحايا الزلزال في شمال أفغانستان

      سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول شحنة مساعدات إنسانية إلى السلطات المحلية في محافظة سمنكان شمال أفغانستان، عقب الزلزال الذي ضرب قضاء خلم وأوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

      وتضمنت الشحنة أدوية وخيامًا ومستلزمات إغاثية، حيث أشرف القنصل العام الإيراني في مزار شريف، حميد رضا أحمدي، على عملية التسليم، معربًا عن تضامن بلاده مع الشعب الأفغاني، ومؤكدًا استمرار إرسال المساعدات عند الحاجة.

      وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد عبّر في منشور على منصة “إكس” عن “الحزن العميق” إزاء تكرار وقوع الزلازل المدمرة في شمال أفغانستان، مؤكدًا استعداد طهران لإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المنكوبة.

      وجددت إيران في رسالتها تعازيها لحكومة وشعب أفغانستان وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

      المصدر: وكالة مهر

      مواضيع ذات صلة

      إيران تجدد رفضها تصنيع القنبلة النووية لأسباب عقائدية وأخلاقية

      إيران تجدد رفضها تصنيع القنبلة النووية لأسباب عقائدية وأخلاقية

      الصحف الإيرانية : خطاب القائد يرسم خريطة القوة والردع في مواجهة الهيمنة

      الصحف الإيرانية : خطاب القائد يرسم خريطة القوة والردع في مواجهة الهيمنة

      إيران تُحيي ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية بتظاهرات تؤكد التمسك بالاستقلال والسيادة

      إيران تُحيي ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية بتظاهرات تؤكد التمسك بالاستقلال والسيادة