إيران ترسل أول شحنة مساعدات إلى ضحايا الزلزال في شمال أفغانستان

سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول شحنة مساعدات إنسانية إلى السلطات المحلية في محافظة سمنكان شمال أفغانستان، عقب الزلزال الذي ضرب قضاء خلم وأوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتضمنت الشحنة أدوية وخيامًا ومستلزمات إغاثية، حيث أشرف القنصل العام الإيراني في مزار شريف، حميد رضا أحمدي، على عملية التسليم، معربًا عن تضامن بلاده مع الشعب الأفغاني، ومؤكدًا استمرار إرسال المساعدات عند الحاجة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد عبّر في منشور على منصة “إكس” عن “الحزن العميق” إزاء تكرار وقوع الزلازل المدمرة في شمال أفغانستان، مؤكدًا استعداد طهران لإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المنكوبة.

وجددت إيران في رسالتها تعازيها لحكومة وشعب أفغانستان وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وكالة مهر