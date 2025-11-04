تصعيد بالضفة: اقتحامات واعتقالات واسعة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملاتها في الضفة الغربية، حيث اقتحمت مخيم الأمعري بالبيرة ومخيم بلاطة بنابلس ودورا وإذنا بالخليل، وسط مواجهات واعتداءات واعتقالات.

كما داهمت منازل في بيت لحم وقلقيلية وسلواد ونعلين ودير جرير، وأطلقت النار على شبان في قباطية بجنين.

في المقابل، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية قرب تقوع، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة غرب قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

ويأتي التصعيد ضمن حملة “إسرائيلية” مستمرة أسفرت خلال العامين الماضيين عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني واعتقال عشرات الآلاف، بينهم أطفال.

المصدر: وكالات