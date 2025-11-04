بزشكيان: قدرات إيران الدفاعية اليوم لا تُقارن بما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوماً

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى الحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أنّ قدراتها الدفاعية اليوم لا تُقارن بما كانت عليه قبل حرب الاثني عشر يوماً المفروضة.

وخلال لقائه محافظ وأعضاء مجلس نواب محافظة كرمان، أشار بزشكيان إلى أنّ إيران تواجه اليوم تحديات اقتصادية داخلية وضغوطاً خارجية متزايدة، لكنه لفت إلى أنّ الحكومة اتخذت خطوات إصلاحية “جذرية” لمواجهة التضخم ومعالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد.

وأوضح الرئيس الإيراني أنّ التضخم يُعدّ من أخطر المشكلات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أنّ التوسّع المفرط في هيكل الدولة وتكرار الطلبات لتحديث مؤسساتها، من دون إصلاح إداري فعلي، زاد الأعباء وأضعف الكفاءة.

وفي الشأن الدفاعي، شدّد بزشكيان على أنّ إيران تمتلك اليوم قدرة ردع راسخة، وقال: “إذا أخطأ العدو في حساباته، فسيواجه رداً سريعاً وساحقاً ومؤلماً”.

كما دعا إلى توظيف طاقات المحافظات الحدودية وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الجارة، مؤكداً أنّ الاعتماد على الجوار يُمكن أن يحوّل العقوبات إلى فرص حقيقية لتقوية التماسك الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

وفي ختام كلمته، شدّد بزشكيان على أهمية اعتماد الحلول التقنية الحديثة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجالات الصحة والإدارة، مشيراً إلى أنّ “الطبيب اليوم قادر على تشخيص المريض عن بُعد، من دون الحاجة إلى التوسّع في إنشاء المستشفيات”.

المصدر: وكالة مهر