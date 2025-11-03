أمن الدولة: توقيف سوري لترويجه عملات مزيفة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان لها الاثنين أنه “متابعة لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة ترويج العملات المزيفة، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا الإقليمي، في محلة الرحاب – محيط أوتوستراد المطار، السوري (ب. ع.) لإقدامه على ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة الخمسين دولارًا”.

وتابع البيان: “كما ضُبط بحوزته مبلغ 1700 دولار أميركي مزيف خلال محاولته تصريفها لدى أحد محال الصرافة في المنطقة”، وأضاف: “قد أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختص بناء لإشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام