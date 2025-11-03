الإثنين   
   03 11 2025   
   12 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    أمن الدولة: توقيف سوري لترويجه عملات مزيفة

      أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان لها الاثنين أنه “متابعة لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة ترويج العملات المزيفة، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا الإقليمي، في محلة الرحاب – محيط أوتوستراد المطار، السوري (ب. ع.) لإقدامه على ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة الخمسين دولارًا”.

      وتابع البيان: “كما ضُبط بحوزته مبلغ 1700 دولار أميركي مزيف خلال محاولته تصريفها لدى أحد محال الصرافة في المنطقة”، وأضاف: “قد أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختص بناء لإشارته”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      أمن الدولة: توقيف اثنين لارتكابهما جرائم تزوير وتهريب سوريين إلى لبنان

      أمن الدولة: توقيف اثنين لارتكابهما جرائم تزوير وتهريب سوريين إلى لبنان

      توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لري المزروعات

      توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لري المزروعات

      مقتل سوري بإشكال في سهل سعدنايل

      مقتل سوري بإشكال في سهل سعدنايل