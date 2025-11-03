انهيار جزئي في برج تاريخي وسط روما واحتجاز عامل تحت الأنقاض خلال أعمال ترميم

شهد وسط العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم الاثنين، حادث انهيار جزئي في برج “توريه دي كونتي” التاريخي الذي يعود للعصور الوسطى، وذلك أثناء عمليات ترميم جارية على المبنى، ما أدى إلى احتجاز أحد العمال تحت الأنقاض بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية.

وقع الانهيار بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً (09:30 بتوقيت غرينتش)، حيث أدى سقوط جزء من واجهة البرج إلى انتشار أنقاضه في الشارع وتصاعد سحابة كثيفة من الغبار في المنطقة المزدحمة المحيطة بالمنتدى الإمبراطوري “فوري إمبريالي” بالقرب من الكولوسيوم؛ أعرق المعالم السياحية في إيطاليا.

وصرّح متحدث باسم جهاز الإطفاء لوكالة فرانس برس أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء ثلاثة عمال كانوا داخل البرج، حيث نُقل أحدهم إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين لا يزال أحد العمال عالقاً بين الأنقاض حتى لحظة إعداد الخبر وفق مسؤول في مكتب رئيس البلدية.

وحضر رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري ووزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي إلى الموقع، بينما فرضت فرق الإطفاء طوقاً أمنياً لمنع وصول الحشود وأبعدت المدنيين من موقع الحادث.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بوقوع انهيار جزئي ثانٍ في البرج بعد نحو ساعتين، ما تسبب في تصاعد سحب إضافية من الغبار الكثيف.

واستخدم رجال الإطفاء رافعات للوصول إلى نوافذ المبنى، وأدخلوا طائرة مسيّرة من إحدى النوافذ لاستكشاف مكان الاحتجاز داخل الموقع، فيما أكد أحد العمال الذين نجوا أنه تمكن من الخروج عبر شرفة البرج عقب الانهيار الأول.

يذكر أن برج “توريه دي كونتي”، الذي شُيّد مطلع القرن الثالث عشر، يخضع حالياً لعمليات ترميم بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ.ف.ب