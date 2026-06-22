ترامب يواصل مهاجمة ميلوني: إيطاليا “ليست موجودة” للدفاع عن العالم رغم إنفاقها على الناتو

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، متهما إياها بعدم الالتزام بدورها في مواجهة “التهديد النووي الإيراني الخطير للغاية”.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف الناتو، لا تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها حتى في التورط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتهديدها النووي الخطير للغاية. لعقود، ندافع عنهم ولكن، عندما نتعرض للاختبار، ليسوا هناك للدفاع عنا وعن بقية العالم. ليس هذا جيدا!”.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترامب لإيطاليا، حيث هدد سابقا بنقل القوات الأمريكية من قواعدها في إيطاليا، متهما روما بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن خلال الحرب مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن إيطاليا “لم تكن موجودة عندما كنا بحاجة إليها”، مشيرا إلى أن بلاده تدرس نقل قواتها من القواعد الإيطالية.

ورد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو بأنه “لا يستطيع فهم” الأسباب الكامنة وراء هذه التهديدات، مشيرا إلى أن إيطاليا تعمل مع دول أخرى في تحالف للتحضير لمهمة في مضيق هرمز تركز على إزالة الألغام وحماية الملاحة البحرية.

ورفضت إيطاليا الانضمام إلى العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، واكتفت بالمشاركة في مهمة لحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب. وسبق أن أكدت ميلوني أن روما لن ترسل قوات برية إلى الشرق الأوسط، وأن دورها سيكون مقتصرا على المجال الإنساني والدبلوماسي.

يُذكر أن إيطاليا تستضيف نحو 12,700 جندي أمريكي، مما يجعلها ثاني أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا بعد ألمانيا.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت يواصل فيه ترامب الضغط على الحلفاء الأوروبيين لتحمل مسؤوليات أكبر في الشؤون الدفاعية والأمنية، خاصة في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا والأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وكان ترامب قد هدد أيضا بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في إسبانيا وإيطاليا، منتقدا الحلفاء الأوروبيين لعدم تقديمهم المساعدة في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

المصدر: روسيا اليوم