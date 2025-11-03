الإثنين   
    دولي

    مدفيديف يتهم كييف بسرقة المساعدات الغربية المقدّرة بـ500 مليار يورو

      أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الغرب أرسل 500 مليار يورو إلى أوكرانيا، في حين سرق نظام كييف مبلغا لا يحصى من الأموال المخصصة، مضيفا أن “حجم السرقة يتجاوز كل الحدود المعقولة”.

      وشدد مدفيديف على أن زيادة المساعدات الغربية لن تغير نتيجة النزاع، بل ستؤدي فقط إلى إضعاف أوكرانيا أكثر.

      وأكد أنه بالأموال التي خصصها الغرب، “يمكن بناء أوكرانيا جديدة ومحايدة ومزدهرة”. 

      وفي سياق متصل يسود في الدول الغربية سخط من تقديم المساعدت لكييف، حيث أفادت صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية بانتشار جو من الاستياء العام في ألمانيا، بسبب المساعدات المقدمة لكييف وسط تقارير عن فساد فلاديمير زيلينسكي.

      وأشارت الصحيفة إلى أن “المواطنين الألمان ودافعي الضرائب يتساءلون عما إذا كانت أموالهم التي أُرسلت بحسن نية إلى الشعب الأوكراني، تذهب إلى الشعب بشكل حقيقي”.

      ووفقا للصحيفة، تتزايد مشاعر مماثلة في دول أوروبية أخرى مثل هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا، حيث تتحدث السلطات صراحة بأن دعم المسؤولين الفاسدين في كييف ليس أولوية بالنسبة لهم.

      المصدر: موقع روسيا ايوم

