التصويت المبكر في نيويورك يسجل رقماً قياسياً.. وممداني يتقدم في الاستطلاعات

سجل التصويت المبكر لانتخابات عمدة مدينة نيويورك خلال الأيام الأخيرة أكبر مستوى تاريخي له، حيث تجاوز 735 ألف صوت، ما يفوق عدد الناخبين في الانتخابات الماضية بأربعة أضعاف، فيما بلغ يوم الأحد وحده 151 ألف صوت.

وأظهرت البيانات إقبالاً واسع النطاق من الشباب، خصوصاً الفئة العمرية دون 35 عاماً، في حين أغلقت المراكز الانتخابية أبوابها مؤقتاً وستستأنف عمليات التصويت صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى تقدم المرشح الاشتراكي زهران ممداني بفارق يتراوح بين 26 و7% على خصمه الأول أندرو كومو، وفقاً لعدة مراكز وجامعات. وكان آخر استطلاع أجرته مؤسسة “أتلاس إنتل” قد منح ممداني 41% من الأصوات مقابل 34% لكومو.

ويبرز المرشح الثالث كورتيس سيلوا كعنصر منافس، رافضاً الانسحاب لمصلحة كومو، الذي حصل على دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من كبار أثرياء المدينة، بما في ذلك العمدة السابق مايكل بلومبرغ الذي تبرع بـ8.3 مليون دولار.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل جدل داخل الحزب الديمقراطي حول مستقبل توجهاته، حيث يقدم برنامج ممداني سياسات أكثر حزماً تشمل زيادة الضرائب على الدخل المرتفع، رفع ضريبة الشركات، تجميد الإيجارات، وتعزيز العدالة السكنية وخدمات عامة مثل رعاية الأطفال المجانية والنقل العام.

