الاحتلال يتسلّم ثلاث جثث من “القسام” وينفذ عمليات نسف واسعة في غزة

أعلن جيش الاحتلال استلام جثث 3 من أسراه في قطاع غزة، عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، بعد أن عثرت عليها كتائ القسام في مسار أحد الأنفاق، جنوبيّ قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن الفحوصات الطبية أكدت استلام جثث العقيد آساف حمامي، والنقيب عومر مكسيم نؤوطرا، والرقيب الأول عوز دانيئيل.

ونفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف ستهدفت منازلَ شرقي مدينتي غزة، وخانيونس مساء أمس الأحد، مستهدفا منشآت ومناطق سكنية، ومنازل للفلسطينيين، يزعم أنها داخل مناطق سيطرته.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة ما زالوا يفتقرون إلى الماء والغذاء الكافيين، وإن آلاف الأطفال ينامون جياعا رغم سريان وقف إطلاق النار.

كذلك وصرحت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، إن وقف إطلاق النار يعد “خبرا جيدا”، لكنه لا يكفي لإنهاء معاناة الجوع أو لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى العائلات.

وأوضحت أن البنى التحتية للمياه والرعاية الصحية في القطاع تعرضت لدمار واسع، وأن العائلات ما زالت تكافح يوميا من أجل البقاء في ظل تدمير المستشفيات ونقص الإمدادات الأساسية.

وأضافت أن المساعدات الإنسانية شهدت زيادة طفيفة منذ بدء الهدنة، غير أن الكميات الواصلة إلى القطاع ما تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، ولا تلبي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الهائلة للسكان.

المصدر: مواقع