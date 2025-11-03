الإثنين   
    عربي وإقليمي

    أطباء السودان تتحدث عن محاصرة آلاف المدنيين في الفاشر

      أفادت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين في الفاشر وتمنعهم من المغادرة، كما صادرت وسائل النقل وأعادت بعض الفارين، بينهم مصابون وجوعى.

      وأكدت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية مقتل نحو 300 امرأة واغتصاب 25 أخرى، معتبرة ما حدث “تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا”، مع تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي والتعذيب والقتل بلا تمييز.

      ويفر آلاف المدنيين سيرًا على الأقدام نحو بلدة طويلة على بعد 60 كم في ما يُعرف بـ”طريق الموت”، وسط عطش وجوع وانتهاكات متكررة، في ظل نزوح مستمر منذ سيطرة الدعم السريع على المدينة.

      وتستمر الأزمة الإنسانية في دارفور منذ أبريل 2023، مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات عالميًا.

      المصدر: مواقع

