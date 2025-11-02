“كتائب القسام” تسلم جثث 3 أسرى صهاينة للصليب الأحمر

سلمت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس مساء الأحد جثث 3 أسرى صهاينة إلى الصليب الأحمر.

وفي السياق، أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن “الصليب الأحمر تسلم 3 توابيت لرهائن وهي في الطريق إلى إسرائيل”.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق الأحد عزمها تسليم جثث 3 أسرى إسرائيليين عُثر عليها داخل أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن إطار صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الكتائب في بيان لها إنها “ستقوم بتسليم جثث ثلاثة من أسرى الاحتلال تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب القطاع، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة (17:00 ت.غ)”.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلّمت حركة حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا ورفات 19 آخرين، في حين تؤكد الحركة أن استخراج بقية الجثث يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام