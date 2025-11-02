حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الأسير غوادرة

نعت حركة حماس في بيان لها الأحد “الشهيد الأسير محمد حسين غوادرة (65 عامًا) من مدينة جنين، الذي ارتقى اليوم الأحد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

ورأت الحركة أن “استشهاد غوادرة يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الأسرى الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن “هذه الجريمة تأتي في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والمعاملة الوحشية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، ضمن نهج ممنهج يستهدف كسر إرادة الأسرى وصمودهم”.

وأكدت حماس “أنها تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد غوادرة”، وحذرت من “خطورة استمرار هذا النهج الإجرامي الذي لن ينجح في كسر عزيمة الأسرى أو النيل من إرادة الشعب الفلسطيني”، ودعت “جماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الجهود للدفاع عن الأسرى البواسل، ومواصلة دعمهم والوقوف إلى جانبهم حتى نيل حريتهم الكاملة”.

وطالبت حماس “المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ووقف ممارساتهم الوحشية داخل السجون”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام