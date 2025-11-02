الاحتلال الإسرائيلي يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه بسبب مخاوف أمنية وتجسسية

بدأ الجيش الإسرائيلي، في خطوة استثنائية وغير مسبوقة، بسحب مئات المركبات الصينية الصنع من ضباطه تطبيقًا لتعليمات مباشرة أصدرها رئيس الأركان، وسط مخاوف متزايدة من تسريب معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تجسس عبر أنظمة هذه المركبات.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن القرار جاء بعد تقييم أمني كشف عن وجود خطر فعلي يهدد أمن المعلومات، إذ تشير التقديرات إلى أن الجيش يملك نحو 700 مركبة من طراز “شيري”، بعضها مجهز بكاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال قادرة على نقل البيانات تلقائيًا إلى خوادم خارجية دون علم المستخدم.

وقالت مصادر أمنية إن هذه المرحلة الجديدة تأتي ضمن سياسة أوسع لتقييد استخدام المركبات والتقنيات الصينية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد منعها سابقًا من دخول القواعد العسكرية.

وأضاف ضابط أمني بارز: “المشكلة لا تتعلق فقط بالكاميرات، فكل مركبة ذكية هي حاسوب متنقل متصل بشبكات لاسلكية، ما يجعلها قادرة نظريًا على جمع المعلومات من البنى التحتية الحساسة”.

وأشار مصدر أمني رفيع إلى أن القرار يحمل بعدًا سياسيًا يتعلق بالعلاقات الأمنية بين تل أبيب وواشنطن، خاصة في ظل تصاعد الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، والذي يدفع واشنطن إلى مطالبة حلفائها بتقليل الاعتماد على التقنيات الصينية في القطاعات الحساسة والاستراتيجية.

