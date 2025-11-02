عمليات بحث عن المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة بعد اختفائها في تل أبيب

تجري عمليات بحث موسعة تنفذها قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية عن المدعية العسكرية اللواء يفعات تومر يروشالمي التي أُقيلت من منصبها قبل يومين، وذلك بعد فقدان آثارها قرب شاطئ الصخرة في تل أبيب.

وأفادت مصادر أمنية بأن المدعية العسكرية المقالة تركت رسالة داخل سيارتها قبل اختفائها، الأمر الذي دفع الشرطة إلى بدء عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة فور العثور على سيارتها فارغة في مكان قريب من الشاطئ.

وفي ضوء ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن رئيس الأركان وجّه قسم العمليات لتسخير كل الوسائل المتاحة لدى الجيش للمساهمة في جهود البحث، في محاولة للعثور عليها في أقرب وقت ممكن.

المدعية العامة العسكرية، التي شغلت منصباً رفيعاً في جهاز القضاء العسكري، عُرفت بدورها في كشف انتهاكات أجهزة الجيش والشرطة ومصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، ونشرت سابقاً فيديوهات توثق تعذيب المعتقلين وكشفت الأكاذيب الرسمية حول تلك الملفات، ما وضعها في مواجهة ساخنة مع أوساط القرار الأمني والعسكري في دولة الاحتلال، وجعل قضيتها محور نقاش سياسي وإعلامي واسع.

ويتحول هذا الحدث إلى محور زلزال سياسي وعسكري وسط توقعات باستقالات وإقالات عديدة في صفوف الجيش والشرطة، خاصة وأن المدعية العسكرية كانت وراء كشف ملفات حساسة تتعلق بقضية معتقل سديه تيمان وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية.

وتتابع الأوساط الإسرائيلية تداعيات الحادثة، وسط حالة من الترقب لتأثيراتها على المؤسسة العسكرية والقضائية في دولة الاحتلال، وانعكاساتها المحتملة على ملفات الأسرى وسياسات التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.

المصدر: موقع المنار