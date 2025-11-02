الهند تحقق إنجازاً فضائياً جديداً بإطلاق أثقل قمر اصطناعي للاتصالات ووضعه بنجاح في مداره

وضعت الهند، اليوم الأحد، بنجاح أثقل قمر اصطناعي للاتصالات في مدار الأرض، في خطوة بارزة تعزز من طموح برنامجها الفضائي، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الهندية “إيسرو”.

وقال رئيس الوكالة، ف. نارايانان، أمام تصفيق العلماء والفنيين بمركز سريهاريكوتا الفضائي شرق البلاد، “لقد وُضع القمر الاصطناعي بنجاح في مداره”. ويحمل القمر الاصطناعي اسم “سي إم إس-03” (CMS-03) ويزن 4,4 أطنان، وهو مخصص لاتصالات المناطق الواقعة فوق المحيط الهندي والأراضي الهندية، وقد جرى إطلاقه بواسطة صاروخ “إل في إم3-إم5” (LVM3-M5) في أول رحلة له.

ويمثل هذا الصاروخ نسخة مطورة من الصاروخ الذي أرسل في أغسطس/آب 2023 مسباراً هندياً إلى سطح القمر، لتنضم الهند بذلك إلى قائمة الدول التي نجحت في هذا الإنجاز بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

وتملك الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خطة طموحة لاستكشاف الفضاء، حيث نجحت سابقاً في وضع مسبار في مدار المريخ عام 2014، وإرسال مركبة إلى سطح القمر في 2023. وتخطط وكالة “إيسرو” لإرسال رائد فضاء هندي إلى مدار الأرض بوسائلها الذاتية عام 2027.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عزمه إرسال رائد فضاء هندي إلى سطح القمر بحلول العام 2040، ما يعكس تصاعد طموحات الهند في العلوم الفضائية.

المصدر: أ.ف.ب.