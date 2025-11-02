رئيس الوزراء العراقي: مشروع مترو بغداد من أهم المشاريع الاستراتيجية الداعمة للتنمية

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن مشروع مترو بغداد يُعد من أهم مشاريع النقل الاستراتيجية، لما له من أهمية في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز التنمية في البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع مترو بغداد، بحضور أمين بغداد، ورئيس صندوق العراق للتنمية، وعدد من المستشارين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية وممثلي شركات أجنبية ومحلية تسعى للمشاركة في ائتلافات تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تقدمت به شركتا “أوليفر وايمن” و”سيسترا” الاستشاريتان من خطط أساسية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية المتعلقة بمسارات المترو.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة تركّز على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية، إضافة إلى تكثيف الجهود لفك الاختناقات المرورية داخل المدن وإنشاء الطرق الحلقية.

وأكد رئيس الوزراء أن مشاريع المدن الجديدة حول بغداد، مثل بسماية والجواهري والوردي، تضم مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وسيكون مترو بغداد وسيلة نقل رابطة وفعّالة لهذه المناطق الحيوية.

وأوضح السوداني أن مشروع مترو بغداد طال انتظاره، وموجود ضمن المخططات السابقة، إلا أن الحكومة قامت بتحديث المسار والتعاقد مع جهات استشارية متخصصة.

وبيّن أن ائتلافات عدة تقدّمت بعروض تنفيذ لم تحظَ بالموافقة بسبب معايير فنية ومالية، فيما تسعى الحكومة حالياً للوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف يُمثل الخيار الأنسب لتنفيذ المشروع، مؤكداً انفتاح الحكومة على مشاركة جميع الشركات العالمية الرصينة ورجال الأعمال العراقيين.

يُذكر أن مخطط مشروع مترو بغداد يتضمن إنشاء خطوط للنقل بطول إجمالي 148 كلم موزعة على 7 مسارات، تتوزع عليها 64 محطة مترو رئيسية داخل العاصمة العراقية.

المصدر: واع