بزشكيان: توسيع الصناعة النووية الإيرانية لتلبية الاحتياجات الوطنية وليس لإنتاج الأسلحة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن توسيع الصناعة النووية في البلاد يهدف لتلبية الاحتياجات الوطنية وتحسين رفاهية الشعب الإيراني، وليس لإنتاج أسلحة نووية.

وأشار بزشكيان إلى أن الدعاية المتحيزة حول النووي ربطت هذا المجال تلقائيًا بإنتاج الأسلحة، موضحًا أن إنتاج القنابل النووية جزء محدود جدًا من عواقب هذا القطاع، بينما الغالبية العظمى من هذه الصناعة تخدم الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأضاف الرئيس الإيراني: “نعتبر استخدام القنابل النووية محرمًا وفق فتوى قائد الثورة الإسلامية، ولا نية لإنتاج الأسلحة”.

واطلع بزشكيان خلال الزيارة على مستجدات الصناعة النووية في إيران من خلال تقرير قدمه محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية، وتقرير محمد رضا كاردان، رئيس المركز الوطني لأنظمة السلامة النووية، حول إجراءات السلامة النووية.

كما زار بزشكيان مفاعل الشهيد فخري زاده البحثي ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة، واطلع على أحدث الإنجازات في مجالات البحث والتشخيص والعلاج، مؤكدًا أن المنشآت النووية ستُعاد بناؤها “بقوة أكبر” إذا لزم الأمر.

المصدر: وكالة مهر