وزير الخارجية العماني: سياسات “إسرائيل” لا إيران تهدد استقرار المنطقة

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، أنّ “إسرائيل لا إيران هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن في المنطقة”، مشيراً إلى أنّ “الممارسات الإسرائيلية المتعمّدة لإطالة أمد التوتر تسببت في استشهاد مئات المدنيين الإيرانيين الأبرياء”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وخلال مشاركته في منتدى “حوار المنامة 2025″، الذي تستضيفه البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، شدّد البوسعيدي على أنّ “الأمن الحقيقي لا يُبنى بسياسات العزلة أو الاحتواء أو الإقصاء، بل يقوم على الشمولية والانخراط الإيجابي بين دول المنطقة”.

وأوضح الوزير العماني أنّ “إيران ردّت رغم ذلك بضبط نفسٍ لافت، تماماً كما فعلت عندما قصفت إسرائيل قنصليتها في سوريا، وأصابت سفيرها في لبنان، واغتالت أحد كبار المفاوضين الفلسطينيين في طهران”.

كما أضاف أنّ “مثل هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتكشف بوضوح أن إسرائيل – لا إيران – هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن في المنطقة”.

وختم البوسعيدي بالتأكيد أنّ “السياسات القائمة على الإقصاء تغذّي التطرف وعدم الاستقرار، بينما تسهم الشراكة الشاملة في إيجاد مناخٍ من الثقة والاحترام المتبادل والازدهار المشترك”، داعياً إلى إقامة إطار أمني إقليمي يضم جميع الدول، بما فيها إيران والعراق واليمن، للتعامل بفعالية مع التحديات المشتركة.

المصدر: مواقع اخبارية